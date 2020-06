Vers le remplacement de trois chefs d’arrondissements

Le flou autour de la désignation des chefs d’arrondissements (CA) de Toviklin centre, Houédogli et Adjido persiste encore dans la commune de Toviklin. De sources concordantes, Clément Sokégbé (Toviklin centre), Jonas Goussou (Adjido) et Martial Ballo (Houédogli) pourraient perdre leurs sièges en dépit de la correspondance au préfet à travers laquelle ils avaient contesté leur supposée démission.

De sources concordantes, on apprend que tous les conseillers seraient à nouveau convoqués par le préfet du Couffo, Christophe Mègbédji afin de rendre public la nouvelle liste retenue par le parti Union Progressiste (UP), majoritaire aux dernières élections communales et municipales à Toviklin, et les conseillers devant siéger à la tête de ces trois arrondissements. Ainsi, Clément Sokégbé, Jonas Goussou et Martial Ballo, tous du parti Bloc Républicain (BR) pourraient perdre leurs sièges en remplacement des élus UP.

Le président du parti Union Progressiste, Bruno Amoussou à travers une correspondance avait informé l’autorité préfectorale de la démission de ces conseillers. Une information que les personnes concernées avaient démenti dans une lettre adressée au préfet. Ces CA avaient même menacé de saisir les juridictions pour faux et usage de faux en écriture.

