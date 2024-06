Vers la réorganisation des interprofessions anacarde et soja

En Conseil des ministres, ce mercredi 19 juin 2024, le gouvernement de Patrice Talon a décidé de la réorganisation des interprofessions anacarde et soja en vue de l’établissement d’accords-cadres avec l’Etat.

Grâce au soutien de l’Etat, la production d’anacarde et de soja est en constante augmentation aussi bien que les exportations qui en découlent. Selon le Conseil des ministres, « ces filières sont portées par des familles d’acteurs (réunies en interprofessions pour l’anacarde), qui quoique ne remplissant pas toutes les conditions de représentativité au sens de la règlementation en vigueur, fournissent une importante quantité de ces deux produits sur le marché ».

La même source informe que les acteurs ne sont pas encore en interprofession, mais les producteurs sont organisés au sein de l’Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin, représentée dans 50 communes sur les 77.

« L’ambition du Gouvernement est de favoriser la transformation de la totalité de la production nationale de cajou et du soja sur place dans nos usines pour plus de valeur ajoutée. Dès lors, il s’agira d’œuvrer à la performance globale de ces deux filières avec pour retombées, entre autres, l’amélioration des prix aux producteurs », indique le Conseil des ministres. Il s’agira donc d’une part, d’établir des accords interprofessionnels directs entre les familles des producteurs et des transformateurs, les porteurs de risque prépondérant au sein de la filière et, d’autre part, procéder à la signature des accords-cadres avec l’Etat pour les deux interprofessions restructurées.

Le gouvernement béninois a confié la réorganisation des interprofessions anacarde et soja à la Chambre nationale d’Agriculture. Elle va mettre en place un comité national d’orientation et un comité technique de mise en œuvre du processus de restructuration.

A.A.A

19 juin 2024 par ,