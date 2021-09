Vers la mise en place d’un système d’information au Port de Cotonou

Dans le but de favoriser la poursuite des réformes visant à rendre le port de Cotonou plus compétitif et attractif, un système d’information portuaire sera implémenté au Port de Cotonou. Le gouvernement a autorisé la mise en place du système en conseil des ministres le mercredi 22 septembre 2021.

Selon le conseil des ministres, il s’agit d’une plateforme technologique de traitement des demandes et de fourniture des différents services portuaires, de manière intelligente, centralisée, fiable et dématérialisée. Elle sera utilisée par les acteurs portuaires que sont les agents maritimes, la douane, les prestataires logistiques, les transitaires, les agences gouvernementales, les transporteurs, les opérateurs de terminaux et d’entrepôts.

Elle servira notamment à remplacer les systèmes de facturation, de gestion du tracking, de placement des navires, de même que la gestion des entrées et sorties des camions.

Cette plateforme permettra également de gérer et d’éditer toutes les informations contenues dans le bordereau électronique de suivi des cargaisons.

Les avantages attendus de cet outil moderne sont, entre autres : la transparence dans les opérations d’importation, les coûts et taxes facturés pour les diverses prestations liées à l’importation, à l’exportation et au transit ; la fiabilité et la traçabilité des modifications au cours du traitement de l’information ; la digitalisation et la dématérialisation totale des processus et procédures d’enlèvement des marchandises ; la sécurisation de l’information et la garantie de l’intégrité des données ; la facilitation du contrôle douanier et de la lutte contre la fraude et l’insécurité ; la maîtrise du coût de passage des marchandises ainsi que du temps moyen de leur enlèvement.

A terme, la mise en place de ce système d’information moderne induira la suppression du Bordereau électronique de suivi des cargaisons dans sa version actuelle. Aussi, le Conseil a-t-il décidé d’en transférer la gestion, dès à présent, du Conseil national des chargeurs du Bénin au Port autonome de Cotonou pour plus d’efficacité.

