Vers la construction de l’hôtel de ville de Porto- Novo

En Conseil des ministres ce mercredi 17 avril 2024, le gouvernement béninois a autorisé la contractualisation pour la mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction de l’hôtel de ville de Porto- Novo.

Le gouvernement béninois a prévu dans le cadre de son programme d’actions la construction de l’hôtel de ville de Porto- Novo. Le but, renseigne le Conseil des ministres, est « d’améliorer les conditions de travail des agents en vue d’assurer un meilleur service aux usagers ». Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre du programme de modernisation continue des infrastructures des villes.

Selon le Conseil des ministres, « les principes directeurs dans la conception et la réalisation du projet sont la sécurité, le confort, la fonctionnalité des ouvrages et la conception architecturale qui requièrent une grande expertise et une expérience avérée ». Le Conseil a marqué son accord aux fins de la contractualisation avec une entreprise qualifiée pour la conduite du chantier suivant les règles de l’art.

A.A.A

17 avril 2024 par