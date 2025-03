Vers la construction de l’Ecole des Métiers du Tourisme, Hôtellerie et Restauration

Le gouvernement béninois a annoncé, mercredi 19 mars 2025, les études architecturales et techniques, missions de suivi et contrôle du projet de construction de l’Ecole des Métiers du Tourisme, Hôtellerie et Restauration.

En Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de la réalisation des études architecturales et techniques ainsi que les missions de suivi et contrôle du projet de construction de l’Ecole des Métiers du Tourisme, Hôtellerie et Restauration. Ledit projet est une composante du programme de construction/réhabilitation d’établissements de formation agricole, d’écoles de métiers et de lycées techniques professionnels, dotés d’équipements modernes. Selon le Conseil des ministres, « la vocation de ceux-ci est de développer chez les apprenants des compétences pour l’emploi dans les secteurs économiques prioritaires au niveau national voire sous-régional ».

La même source informe que « c’est pour sa mise en œuvre effective que l’Agence pour la Construction des Infrastructures du Secteur de l’Education (ACISE) a dirigé le processus d’identification du maître d’œuvre en vue de la réalisation des prestations visées ». Le Conseil a autorisé la contractualisation avec le cabinet identifié, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des missions à lui confiées.

