Le gouvernement veut indemniser les sinistrés du campement de Gogounou

Les personnes affectées par la libération du site du campement pastoral pilote de Gogounou dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) seront bientôt dédommagées. Le gouvernement a pris la décision ce mercredi 23 novembre 2022 en Conseil des ministres.

Dans le cadre de la mise en œuvre du ProSeR, un site d’environ 1202 hectares a été identifié dans la commune de Gogounou pour abriter un campement pastoral pilote. Les personnes affectées n’avaient pas été indemnisées. En conseil des ministres ce mercredi 23 novembre 2022, le gouvernement s’est prononcé en faveur de leur indemnisation, et instruit les ministres concernés à accomplir les diligences nécessaires à cet effet.

Le ProSeR selon le Conseil des ministres, a pour objet la rationalisation de l’espace pastoral au profit des éleveurs et agro-éleveurs en vue de la production de fourrage, l’installation d’un campement pastoral pilote, le renforcement de cent vingt-six (126) campements d’éleveurs et l’appui aux éleveurs individuels.

23 novembre 2022 par ,