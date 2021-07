Vers l’électrification de 209 localités du Bénin

Le Projet d’Électrification Rurale (PERU) a été lancé jeudi 22 juillet 2021 à la mairie d’Adjarra, département de l’Ouémé. Ce projet du gouvernement Talon vise à fournir de l’énergie électrique à 209 localités d’ici décembre 2023.

209 localités du Bénin électrifiées d’ici 2023 grâce à la mise en œuvre du projet d’Électrification Rurale (PERU). Il est prévu l’électrification de 133 nouvelles localités rurales et l’extension/densification du réseau dans 76 localités péri-urbaines réparties dans 11 départements et 62 communes.

Selon le Coordonnateur du projet PERU, Sylvain Sekloka, les travaux à réaliser sont : 809 Km de réseau moyenne tension (HTA) ; 1.085 Km de réseau basse tension (BT) ; 225 postes de transformation pour une puissance totale de 47.200 KVA ; 4.500 foyers d’éclairage public ; 48.400 branchements promotionnels.

A cela s’ajoutent la réalisation d’étude d’APD pour l’électrification de 500 nouvelles localités rurales et l’extension/densification du réseau dans 300 localités péri-urbaines et la réalisation d’adduction d’eau et le raccordement à l’électricité de 35 écoles dotées de cantines scolaires.

Le projet est évalué à un coût global de 47,06 milliards de FCFA (40,5 milliards de FCFA apportés par la BAD, 6,4 milliards de FCFA sur le budget national destinés à l’électrification de 33 localités rurales et 872 millions de FCFA sur le budget de l’ABERME, maître d’ouvrage).

Selon le Directeur Général de l’ABERME, Francis Tchekpo, au terme des travaux qui vont durer 48 mois, il y aura plus de 48.000 branchements promotionnels des ménages. Le coût rassure-t-il, ne dépassera pas les 25.000 FCFA.

Le Représentant Pays de la BAD, John Andrianarisata s’est réjoui du lancement de ce projet financé par son Institution. A l’en croire plus de 600 milliards de FCFA ont été décaissés par la BAD pour la réalisation de plusieurs projets depuis sa prise de fonction au Bénin. Dans son discours, le directeur de cabinet du Ministre de l’Énergie Armand Dakehoun n’a pas manqué de remercier BAD pour son accompagnement financier dans la mise en œuvre du Projet d’Électrification Rurale (PERU).

« Les résultats obtenus nous confortent dans la poursuite des actions engagées et dans la réalisation de nouvelles initiatives pour augmenter significativement le taux d’accès à l’électricité et rendre disponible à nos concitoyens l’électricité en quantité suffisante, en qualité et à des coûts compétitifs aussi bien en zones urbaines que rurales », a-t-il déclaré.

