Vente aux enchères des biens saisis chez Ajavon

Les biens saisis par le Trésor public, vendredi 1er juillet 2022, au domicile de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon dans le cadre d’une affaire de fraudes de plusieurs millions sur la TVA, sont en vente aux enchères.

A la requête de l’Etat béninois représenté par l’agent judiciaire du Trésor, il est procédé à la vente aux enchères publiques par propositions de prix sous plis fermés des biens de Sébastien Ajavon saisis pour une fraude à la TVA évaluée à 160 millions francs CFA on.

Les biens regroupés en vingt-quatre (24) lots sont exposés à Akpakpa (Cotonou)du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures à partir du 18 juillet 2022.

Les propositions de prix sont reçues jusqu’au 8 août 2022.

Les biens de Sébastien Ajavon saisis et mis en vente pour ces enchères sont, entre autres, un véhicule automobile de marque Rolls Royce ; 140 meubles Louis XIV ; des matériels informatiques. Leur valeur est estimé à 101.850.000 FCFA.

Poursuivi pour fraude à la TVA, l’opérateur économique Sébastien Ajavon a été condamné en mars 2020 par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) à 5 ans de de prison et plus de 156 milliards de francs au titre des dommages et intérêts pour les préjudices créés à l’administration fiscale.

L’homme d’affaires vit en exil en France depuis 2016.

