Vano Baby en concert ce samedi à la plage de Fidjrossè

Un concert inédit avec le sorcier vivant Azéto Gbédé. L’évènement aura lieu ce samedi 07 mai 2022 à la plage de Fidjrossè, Cotonou.

Du show époustouflant avec ses fans béninois. C’est ce qu’a prévu l’artiste Vano Baby ce samedi 07 mai à la plage de Fidjrossè à partir de 16 heures. Il s’agit d’un concert géant grand public intitulé ‘’Le Rassemblement du Gang’’. « Il y aura le grand rassemblement du gang et ça va être un truc de malade. Le gang ce sont les fans et je suis le sorcier vivant », a affirmé l’artiste lors d’une conférence de presse dans les locaux de ‘’La Centrale Company’’, agence de communication, d’évènementiel et de booking artistique à Cotonou.

Azéto Gbédé sera de nouveau sur scène après son dernier concert du 28 décembre 2019. L’artiste ne sera pas seul. « Je serai en compagnie de plusieurs autres artistes pour faire un show exceptionnel, comme vous avez l’habitude de le voir quand je suis scène », promet le chef du gang.

Pour la réussite de l’évènement l’équipe de Vano Baby descend dans les rues de Cotonou et environs pour mobiliser les fans. Il a le soutien de son collègue artiste Tyaf. « Depuis le matin, je suis en train de mobiliser les fans parce que mon frère prépare du ouf pour ce samedi », a déclaré le Djabigan. Les tickets (5.000 FCFA, 10.000 FCFA, 25.000 FCFA) sont disponibles au +229 51515138. Selon les organisateurs, toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires sont prises pour le bon déroulement du concert. L’artiste Vano Baby, auteur des titres tels que ’’Man Zewe Do Charge’’, ’’Madame’’, ’’Chéri Coco’’ ’’Diyo’’ promet un spectacle inoubliable à ses fans.

A.Ayosso

6 mai 2022 par