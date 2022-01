Vaccination contre la méningite A pour les enfants de 9 mois

Introduction du Vaccin contre la Méningite A dans le Programme Elargi de Vaccination. L’opération a été lancée ce jour mardi 25 Janvier 2022, au Centre Hospitalier et Universitaire de la Mère et de l’Enfant, Lagune (CHUMEL) de Cotonou.

Le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin a lancé l’introduction du vaccin Men A contre la Méningite à méningocoques de stérotype A dans le Programme Élargi de Vaccination (PEV). Selon le ministre, la méningite est une maladie très grave qui entraine de graves séquelles et dont le taux de létalité est élevé.

« Elle reste un défi de santé publique à l’échelle mondiale et elle est due à de nombreux agents pathogènes dont des bactéries, des virus, des parasites. La méningite bactérienne est particulièrement préoccupante. Environ 01 personne sur 10 atteintes de ce type de méningite en meurt et une personne sur 5, présente de complications graves », a confié Benjamin Hounkpatin.

Le vaccin Men A est destiné aux enfants âgés de 9 mois dans le cadre de la vaccination de routine. Le but du gouvernement béninois est d’éliminer le Méningocoque A dans le pays. « Au Bénin, la première campagne préventive au Men A a été conduite en 2012, ce qui remonte à près de 10 ans. Il s’est donc constitué depuis lors, plusieurs cohortes d’enfants non protégés, exposés à la maladie. A cela s’ajoute la résurgence de cas de méningites à sérotype A au Nigéria, ce qui augmente le risque d’exposition de notre pays aux effets néfastes de la méningite », a-t-il ajouté le ministre de la Santé.

La représentante résidente de l’UNICEF Djanabou Mahonde invite les papas et mamans au respect du calendrier vaccinal pour protéger les enfants. « Cinq rendez-vous de vaccination, à la naissance, à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi et 9 mois, permettent à vos enfants d’éviter douze maladies mortelles, dont la méningite », a-t-elle déclaré.

Benjamin Hounkpatin a vacciné quelques enfants. L’administration du vaccin MenA est à partir de 9 mois en dose unique simultanément avec le vaccin contre la rougeole-rubéole et celui contre la fièvre jaune.

A.Ayosso

