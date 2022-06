VIVEMENT UNE ADRESSE DE GBAKIDJA !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Et on dirait qu’ils réussissent parfois à contaminer Patou lui-même. Sinon, comment comprendre que lui, dont le souci est le bien- être et la prospérité de vous tous, mes Neveux et Nièces, ses Cousins, puisse décider de causer une si grande détresse émotionnelle et jeter du sable dans le gari de ceux parmi vous qui, depuis 2012, vivez et prospérez de la guéguerre entre lui et mon cousin Yayi BONI ; et aussi des humeurs parfois insultantes de mon autre grand cousin, Dieudonné SOGLO ?

Qui diantre a mis dans la tête de mon Neveu Patou, cette idée de vouloir fermer une filière aussi vitale pour certains, avec son affaire de rapprochement entre lui et ses prédécesseurs ! Est ce qu’il pense aux nombreux orphelins de la Réconciliation ? Que va devenir mes nombreux Neveux et Nièces qui perdront, sans conteste, macarons et écharpes si la troupe à YAYI, même sans lui, participait aux prochaines élections que la nouvelle "pagaille" de Patou veut apparemment inclusive et totalement ouvertes à tous ceux qui rempliront les conditions ? S’il redevient copain-copain avec YAYI et bon fiston de SOGLO, il laisse quel thème de campagne à certains de ses cousins sur le terrain et par rapport à quelles personnalités ceux-ci vont lui prouver leur zèle cathodique ?

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces, hilares, qui conseillez à vos cousins en question d’aller chercher l’adresse des meilleurs charlatans pour un GBAKIDJA entre Patou, YAYI et SOGLO, vous êtes tous de vrais pagailleurs !

Votre Oncle AGBA

