VIVE LE ROI, MAIS ATTENTION AUX CHAUSSURES !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! En tout cas samedi dernier, lors de sa visite à Dada Dèwènondé BEHANZIN dans son palais à Abomey, votre Cousin Patou a corrigé une prière du Roi qui, dans l’abondance des bénédictions à son endroit parla en termes de" ...celui qui GARDERA les rênes de ce pays" afin que se poursuive l’œuvre de développement et de progrès actuels... Et au Guèdègbévivou Patou, sans lancer de cauris comme l’aurait fait son ancêtre GUEDEGBE, de rectifier net ces bons et innocents vœux royaux en demandant qu’ils soient plutôt à l’endroit de "la personne qui PRENDRA les rênes du pays" ...

Encore une vive (mais vaine) tentative de mettre fin aux délires de certains de ses opposants qui se confondent avec les prières de nombre de ses partisans, à propos d’un troisième mandat !

En tout cas, vous êtes tous des pagailleurs, vous mes Neveux et Nièces qui depuis samedi dernier criez que sans nuance, la volonté du Roi soit faite ! Tant pis pour vous si vous recevez en pleine gueule une des paires de chaussures présidentielles respectueusement enlevées aux pas de la salle d’audience du Roi ...

Vote Oncle AGBAYA

29 novembre 2022 par