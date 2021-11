Unicef et Social Watch appuient la mairie de Bohicon pour son budget participatif

Une équipe d’experts du réseau Social Watch et de l’UNICEF a séjourné à la mairie de Bohicon du 02 au 09 novembre 2021. Soutenir la commune pour l’élaboration de son premier budget participatif, c’est l’objectif des travaux qui ont duré une semaine.

Des experts du réseau Social Watch et de l’UNICEF à la mairie de Bohicon pour l’élaboration du premier budget participatif de la commune. Au lancement des travaux le 02 novembre dernier, les participants ont parcouru les arrondissements de Agongointo, Avognanna, Lissèzoun, Gnidjazoun et Saclo du 03 au 05 novembre. Au cours des entretiens, les populations de ces arrondissements, tous bénéficiaires de la phase pilote du mécanisme d’élaboration, ont exprimé et priorisé leurs besoins afin qu’ils soient pris en compte dans le budget.

A l’hôtel de ville de Bohicon, mardi 09 novembre, un des trois projets identifiés par arrondissement a été retenu par le forum communal d’élaboration du budget participatif. Ainsi, 05 projets (un par arrondissement) ont été retenus.

Le chef cabinet Abel Gbètoénonmon, représentant le maire Rufino d’Almeida, a rappelé la démarche de ce dernier, qui épouse le mécanisme d’élaboration participatif du budget prôné par Social Watch et UNICEF. « Ce mécanisme confirme la démarche expérimentée par le Maire en terme d’élaboration de budget, il y a un an, lors de l’élaboration du budget 2021 », a-t-il confié.

F. A. A.

10 novembre 2021 par