Une voiture cause 13 blessés dans une chambre

Une dizaine de blessés ont été enregistrés dans un accident à Dan, commune de Djidja ce dimanche 21 août 2022.

Vers 00 h dimanche dernier, des habitants de Dan, une localité de la commune de Djidja ont été réveillés par un grand fracas. Une voiture de marque Avalon venait de pénétrer une chambre salon construite en terre battue.

« J’étais dans la chambre à coucher avec mon pasteur quand l’incident s’est produit. Ils étaient 13 jeunes couchés au salon. Lui (pasteur) et moi, étions couchés dans la chambre et vers minuit par là nous avons entendu le bruit qui nous a réveillés en sursaut », a confié le sieur D. F..

Le temps pour nous de venir au salon, poursuit-il, il y avait déjà des cris de détresse.

« Tous ceux qui étaient couchés dans le salon se sont retrouvés sous le véhicule. Le véhicule est resté coincé entre la porte d’entrée et le mur qui sépare la chambre à coucher d’avec le salon », explique-t-il.

Selon les sources de 24 heures au Bénin, ces hommes occupaient les pièces depuis vendredi dernier pour des séances de prières de deux jours. Heureusement, il n’y a eu aucun mort. Avec l’aide d’un voisin, ils ont pu sortir tous les 13 jeunes blessés par la fenêtre du salon.

Le conducteur du véhicule a aussi eu la vie sauve. Les blessés ont été conduits à l’hôpital de la zone sanitaire Djidja-Abomey-Agbangnizoun. Le constat a été fait par la police.

A.A.A

23 août 2022 par