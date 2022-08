Une voiture RAV 4 neuve remise au gagnant Adonis Hounkpatin

Le directeur général des Impôts Nicolas Yenoussi a procédé, ce jeudi 04 août 2022, à la remise du premier super gros lot de la ‘’Tombola des factures normalisées’’. Il s’agit d’un véhicule RAV 4 de marque Toyota flambant neuf. La cérémonie a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou en présence de l’heureux gagnant Adonis Hounkpatin, des membres de sa famille, des responsables de la Direction générale des Impôts (DGI) et autres cadres.

Adonis Lionel Enagnon Adéchinan Hounkpatin est le gagnant de l’une des belles voitures RAV 4 de la ‘’Tombola factures normalisées’’. Sa facture en date du 09 juin 2022 a été tirée au sort le 28 juillet 2022. « Conformément au règlement du jeu, il a été procédé à la Direction Générale des Impôts le vendredi 29 juillet 2022, aux vérifications d’identité, d’authenticité de la facture tirée et de la régularité de la participation au jeu du sieur Hounkpatin Adonis », informe l’huissier de justice près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi et la Cour d’Appel de Cotonou Maxime René Assogba.

Au terme des formalités d’enrôlement et de validation, Adonis Hounkpatin a été déclaré définitivement gagnant du premier super gros lot de la ‘’Tombola des factures normalisées’’.

Il a reçu les clés de sa voiture des mains du directeur général des Impôts. « M. Hounkpatin Adonis, ce super gros lot que vous venez de décrocher, fait désormais de vous un ambassadeur officiel de la réforme des factures normalisées. Désormais, vous êtes le relais de la DGI pour sensibiliser tous les consommateurs à réclamer systématiquement des factures normalisées », a déclaré Nicolas Yenoussi.

Initié par la Direction Générale des Impôts dans le cadre de la réforme des factures normalisées avec l’appui technique de la Loterie Nationale du Bénin (LNB), le jeu ‘’Tombola des factures normalisées’’ vise à inciter les consommateurs à jouer efficacement leur rôle de veille citoyenne. Selon le directeur général des Impôts, la ‘’Tombola des factures normalisées’’ est un stimulant qui vient aider les consommateurs à développer la culture de réclamation des factures normalisées.

Nicolas Yenoussi invite chaque consommateur à exiger les factures normalisées à l’occasion de leurs achats pour accompagner les contrôles qu’effectue l’administration fiscale sur le terrain et pour faire de la réforme des factures normalisées un grand succès.

Le directeur général des Impôts a transmis les félicitations du ministre d’Etat, de l’Economie et des Finances à l’heureux gagnant.

Adonis Hounkpatin est invité à garder les logos de la DGI et de la ‘’Tombola des factures normalisées’’ sur la voiture pendant au moins une année.

« J’étais à mille lieues de m’imaginer être un des grands gagnants de cette tombola sur les factures normalisées », a confié Adonis Hounkpatin. Marié et père de trois enfants, il a commencé à jouer à la ‘’Tombola des factures normalisées’’ vers fin 2021. Et ce, après avoir découvert à la télévision des capsules vidéo invitant à installer une application pour participer au jeu.

Lors du tirage le 28 juillet dernier, sa facture de 2000 FCFA a été tirée parmi des dizaines de milliers de factures dans la base de données mise en place par la DGI.

Il a remercié le président Patrice Talon pour la réforme des factures normalisées qui permet à chaque citoyen de contribuer au développement du Bénin. Adonis Hounkpatin a également remercié le ministre de l’Economie et des Finances, le directeur général des Impôts, et les cadres de la DGI pour le travail abattu afin de mettre en œuvre la réforme visant à sécuriser les recettes de l’Etat. « Chers compatriotes, gagner est une réalité avec les factures normalisées. J’en suis la preuve. Faites comme moi et exigez vos factures normalisées pour être parmi les prochains gagnants », a-t-il lancé à l’endroit de tous les autres consommateurs.

Participez à la tombola en téléchargeant l’application MECeF Benin

Lancé jeudi 18 juin 2020, le jeu des factures normalisées est ouvert à toute personne, consommatrice finale, résidant sur le territoire national à l’exception des agents de la Direction Générale des Impôts et des structures partenaires d’appui technique dans la mise en œuvre de la réforme.

Pour participer au jeu, il faut réclamer sa facture normalisée après une transaction au niveau d’un contribuable détenteur d’une Machine Electronique Certifiée de Facturation (MECeF) et ensuite télécharger l’application ‘’MECeF BENIN’’ sur Play Store ou App Store.

Le participant après avoir renseigné ses informations personnelles, scanne le code QR de la facture normalisée puis sélectionne l’option ‘’Aller au jeu’’. La facture est automatiquement enregistrée dans la base de données qui sert aux différents tirages au sort.

Les factures normalisées doivent être conservées pour gagner plusieurs lots en numéraire. Ces lots sont répartis comme suit : cinquante (50) lots de 20.000 FCFA ; trente (30) lots de 50.000 FCFA ; quinze (15) lots de 100.000 FCFA, cinq (05) lots de 200.000 FCFA et deux (02) lots de 500.000 FCFA. Les gros lots du jeu sont deux (02) voitures neuves d’une valeur unitaire de 25 millions de FCFA. La seconde voiture reste en jeu jusqu’à la fin de l’année.

Les tirages au sort (hebdomadaire, mensuel, et annuel) se font sous la supervision de l’huissier de justice Maxime René Assogba.

Pour vérifier les résultats du tirage, il suffit simplement de se rendre à l’adresse https://tombola.impots.bj et de sélectionner l’onglet « Vérifier facture MECeF ». Dans le champ qui s’affiche, il faut renseigner les 10 premiers caractères alphanumériques composant le code MECeF DGI sur la facture normalisée.

Akpédjé A. Ayosso

Quelques images de la cérémonie

5 août 2022 par ,