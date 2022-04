Une vingtaine de présumés cybercriminels en prison

Une vingtaine de présumés cybercriminels ont été déposés en prison après leur présentation devant le procureur ce lundi 11 avril 2022.

Une vingtaine de présumés cybercriminels en détention provisoire. Interpellés par l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC), ils ont été présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Après leur audition, ils ont été déposés en prison. Les mis en cause sont poursuivis pour des faits « d’escroquerie via internet ».

Le vendredi 08 avril 2022, 13 autres cybercriminels ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété pour des « prêts fictifs ».

A.A.A

12 avril 2022 par