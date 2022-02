Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a qualifié la Fondation nationale des musées (FNM) de success-story unique en son genre dans le paysage culturel marocain. C’était ce lundi 31 janvier 2022 au cours de la séance mensuelle des questions orales au Parlement.

« Grâce à la vision éclairée du roi Mohammed VI, il y a eu des initiatives pionnières dans le secteur culturel. Et là, je citerai en particulier celles menées par la Fondation nationale des musées », a déclaré Aziz Akhannouch. Selon le chef du gouvernement marocain, « C’est en réalité une success-story unique en son genre dans le paysage culturel marocain ».

La Fondation nationale des musées du Royaume du Maroc a été créée en 2011 dans le but de promouvoir le rayonnement du patrimoine culturel national. Elle est présidée par l’artiste-peintre Mehdi Qotbi.

« . En 2014, le ministère de la Culture a confié la gestion des musées à la Fondation pour instaurer une nouvelle gouvernance culturelle, enrichir le paysage culturel national et créer des liens entre le patrimoine et l’histoire riche et contemporaine du Royaume », a affirmé Aziz Akhannouch. Lorsque, poursuit-il, l’on voit des dirigeants louer ces lieux de culture en publiant des photos d’eux dans l’enceinte d’un musée marocain, on ne peut alors qu’être fiers de notre pays.

Le Chef du gouvernement s’est réjoui des prouesses réalisées par cette institution. « Lorsqu’il y a une volonté sincère de persévérance et de travail, les résultats ne peuvent qu’être exceptionnels et les réalisations nombreuses », a-t-il souligné.

Chaque année, la Fondation Nationale des Musées organise dans ses musées des expositions internationales. Elles réunissent des chefs-d’œuvre de la modernité et de l’histoire de l’art.

Pour Aziz Akhannouch, ces expositions internationales sont un succès en raison des valeurs de stabilité, de coexistence et de tolérance du Maroc.

A.Ayosso

1er février 2022 par