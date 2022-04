Une sculpture installée au Bénin certifiée par Guiness Word Records

Guinness World Records a décerné, ce jeudi 21 avril 2022, le Certificat du « The largest plastic material Sculpture » à l’œuvre d’art de l’artiste Caroline Chaptini.

Le Bénin abrite désormais le plus géant globe terrestre. De 10 mètres de diamètre, le globe a été réalisé avec plus de 500 000 bouchons et autres matériaux plastiques recyclés. Cette œuvre de l’artiste Caroline Chaptini est constituée d’une cinquantaine de drapeaux de pays différents et également des logos des organisations humanitaires sur sa surface. L’œuvre a été dévoilée jeudi 21 avril 2022 à Golden Tulip Le Diplomate à Cotonou. Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans la programmation « Hors les murs » de l’Exposition « Art du Bénin d’Hier et d’Aujourd’hui » en cours au Palais de la Marina. « C’est une construction artistique à la fois audacieuse et singulière : le plus grand globe terrestre du monde en matériaux recyclés jamais réalisé »,a déclaré le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola.

Pour la réalisation de cette oeuvre, Guinness World Records a décerné le Certificat du « The largest plastic material Sculpture ».

A.Ayosso

24 avril 2022 par