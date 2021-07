Une quinzaine de cadres présentés au procureur ce mercredi

Les personnes impliquées dans le dossier de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) seront présentées ce mercredi 14 juillet 2021 au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Arrêtés et gardés dans les locaux de la BEF à Agblangandan, les cadres de l’ANaTT impliqués dans des cas de présomptions de fraude dont l’ancien directeur Thomas Agbeva seront présentés ce jour au procureur Mario Mètonou selon Frissons Radio. Les enquêtes préliminaires sont bouclées. Les élement de la BEF ont interpelé une quinzaine de cadres.

Un audit réalisé sur la période de 2016 à 2020 a révélé des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de FCFA dont 12,1 milliards de FCFA au titre de présomptions de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d’immatriculation. Les présomptions sont relatives à des cas de véhicules non dédouanés qui ont été immatriculés, soit 2646 véhicules au total, représentant un préjudice financier d’environ 7,9 milliards FCFA.

Plusieurs cadres de l’ANaTTont été relevés de leurs fonctions à savoir : Thomas Agbeva, ancien Directeur général de l’ANaTT et actuellement conseiller technique du ministre des Infrastructures et des Transports, Félix Jonas Koukoui, Directeur des Titres de transport, Malik Bagnan, Directeur administratif, C. P. Boko, Agent comptable et Charles J.M. Zoglobossou précédemment Personne responsable des marchés publics.

