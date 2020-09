La loi n°92-021 du 21 août 1992 de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) pourrait connaître une modification au cours de la 4ème session extraordinaire de l’Assemblée nationale ouverte mardi 1er septembre 2020 au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Introduite par le député Augustin Ahouanvoèbla, la proposition de loi a été affectée à la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’Homme pour étude, et à la Commission des Affaires culturelles pour avis.

Pour l’heure, aucune précision sur les modifications et compléments contenus dans la proposition de loi.

A propos des textes régissant la HAAC, les professionnels des médias ont toujours souhaité la modification pour une forte représentativité d’acteurs de médias au sein de l’institution de régulation.

Leurs préoccupations ont-elles été prises en compte dans le texte soumis à l’examen ? Difficile de le dire.

