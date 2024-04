Une prise en charge intégrée accordée aux enfants autistes

Le projet pilote de prise en charge intégrée des enfants autistes sera mis en oeuvre dans les communes de Cotonou et d’Abomey-Calavi, a annoncé le gouvernement en Conseil des ministres, jeudi 11 avril 2024.

Le Gouvernement a initié la mise en œuvre du projet pilote de prise en charge intégrée des enfants autistes dans les communes de Cotonou et d’Abomey-Calavi pour « faciliter les soins appropriés » de la maladie.

Le projet « vise à mettre en œuvre un ensemble d’actions visant à apporter un soutien scolaire, une assistance sanitaire et un accompagnement social personnalisé aux cibles ».

« Les interventions du projet favoriseront en outre la mise en réseau des professionnels du domaine en vue de garantir un meilleur partage d’expériences et de bonnes pratiques aux fins de mieux répondre aux besoins spécifiques des enfants autistes », a indiqué le Conseil extraordinaire des ministres du jeudi 11 avril 2024.

« L’autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste par une altération de la communication et des interactions sociales. De ce fait, les enfants qui en sont affectés sont stigmatisés et victimes de rejet par leur entourage ; d’où des difficultés d’une vie en communauté. Or, ces troubles ont un impact important sur la vie scolaire et l’intégration sociale de l’enfant ainsi que sur la cohésion de la famille. Sa prise en charge nécessite un investissement important auquel les parents n’arrivent pas à faire face convenablement », a expliqué le gouvernement.

M. M.

11 avril 2024 par ,