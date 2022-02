Une préoccupation du Bénin prise en compte au sommet

Le Bénin et d’autres pays ont soulevé la question d’emploi sur le continent africain lors du sommet UE-UA, clôturé ce vendredi 18 février 2022.

« Sur les sujets d’éducation, de mobilité et de migration, je vais ici saluer la proposition faite par le Bénin, le Niger et le Rwanda d’identifier des centres de formation africains. Nous avons acté de financer ces centres pour permettre de former aux métiers qui correspondent à ce développement économique que j’ai évoqué », a déclaré le président français, Emmanuel Macron lors de la cérémonie de clôture du sommet. La question de l’emploi est une préoccupation pour le gouvernement béninois. Des actions ont été donc enclenchées afin que la formation réponde aux besoins du marché du travail. Le gouvernement privilégie l’enseignement technique et la formation professionnelle.

L’annonce marquante de ce sommet UE-UA est le parquet d’investissements d’au moins 150 milliards d’euros d’ici 2030. Les fonds seront destinés aux investissements durables à grande échelle en tenant compte des priorités et des besoins des pays africains. Ces investissements seront complétés par des paquets spécifiques visant à soutenir les systèmes de santé et d’éducation. « Nous investirons dans une éducation inclusive et équitable de qualité, en améliorant les cadres stratégiques et juridiques, l’accès à l’éducation et la formation des enseignants, afin de contribuer à assurer la fourniture de services éducatifs en toute sécurité et de veiller à ce que les lacunes en matière d’apprentissage résultant de la pandémie soient comblées. À cette fin, nous promouvrons l’enseignement et la formation professionnelle à vocation technique axée sur les débouchés, y compris au niveau régional », peut-on lire dans la déclaration de Bruxelles.

Les Chefs d’État ont échangé pendant deux jours sur les réseaux de transport, la connectivité au sein du continent, les connexions numériques, l’agriculture durable ; les soins de santé ; la sécurité, le changement climatique, la gouvernance et surtout l’éducation.

