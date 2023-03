Une nouvelle poursuite contre les détenus dans l’affaire Tiens Ds-Com

Une nouvelle procédure a été enclenchée, lundi 20 mars 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) contre les 10 personnes en détention dans l’affaire Tiens Ds-Com.

Les 10 personnes poursuivies dans l’affaire Tiens Ds-Com ne sont pas encore au bout de leur peine. A la suite de la relaxe pure et simple prononcée par le juge de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) le 24 janvier 2023, le parquet de la juridiction spécialisée a interjeté appel. Et une nouvelle poursuite est enclenchée contre les dix prévenus en détention provisoire depuis juillet 2022.

Les 10 agents de Tiens Ds-Com sont poursuivis pour « association de malfaiteurs ».

A l’audience du lundi 20 mars 2023, les débats n’ont pas eu lieu, a informé Libre-express.

La prochaine audience est prévue pour le jeudi 20 avril 2023.

Les accusés avaient été poursuivis pour des faits « d’escroquerie, de blanchiment de capitaux et appel à l’épargne publique » avant la procédure en appel.

Tiens Ds-Com est une entreprise qui distribue des produits médicaux selon la technique de Marketing réseau. Une technique décriée par plusieurs de ses adhérents d’où l’interpellation des agents de l’entreprise.

M. M.

21 mars 2023 par ,