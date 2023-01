Une nouvelle plateforme pour l’enregistrement des cargaisons

Les procédures relatives à l’enregistrement des cargaisons se feront désormais exclusivement via une nouvelle plateforme. L’annonce a été faite à travers un communiqué du Port Autonome de Cotonou.

L’ancienne plateforme de gestion du Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons (BESC) https://www.besc-benin.com n’est plus disponible. Toutes les procédures relatives à l’enregistrement des cargaisons se feront désormais exclusivement via la nouvelle plateforme, accessible à l’adresse https://besc.bj. Elle est opérationnelle depuis le 1er janvier 2023.

« Le Port Autonome de Cotonou, en vue d’offrir à sa clientèle des services plus innovants et de meilleure qualité, offre à ses clients, la possibilité, via cette nouvelle plateforme, de créer, gérer son compte en ligne BESC, et payer via Mobile Money ou carte bancaire », informe le Port Autonome de Cotonou.

Akpédjé Ayosso

4 janvier 2023