Une ligne verte pour dénoncer les fouilles illégales de téléphones

Le Directeur général de la Police républicaine condamne fermement les fouilles illégales de téléphones portables et rappelle à l’ordre les agents indélicats.

Dans un communiqué publié le 22 novembre 2024, le Directeur général de la Police républicaine a dénoncé des pratiques inacceptables observées au sein de certaines unités de la force publique. Selon ce communiqué, des fonctionnaires de police, lors de missions courantes telles que les patrouilles, la visite de secteurs ou la sécurisation des corridors, procèdent à la fouille des téléphones portables des citoyens sans aucune justification légale.

Cette pratique, qualifiée d’atteinte grave à la vie privée, enfreint non seulement les droits fondamentaux des individus, mais elle est également contraire aux lois en vigueur. Le Directeur général rappelle qu’une telle fouille ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une enquête judiciaire, les téléphones portables contenant des informations sensibles et personnelles.

Dans son message, le responsable de la Police républicaine exprime une condamnation sans équivoque de ces abus et invite les citoyens à ne pas se laisser intimider par de telles pratiques arbitraires. Ces dernières nuisent à la réputation de l’institution policière et pourraient mener à des comportements de chantage et de rançonnement.

Le communiqué invite également les victimes de ces fouilles illégales à se manifester. Elles sont encouragées à déposer une plainte auprès du Directeur général de la Police républicaine ou à contacter l’Inspecteur Technique de l’institution. Les responsables de ces actes seront traités avec la plus grande diligence et les sanctions appropriées seront appliquées.

Pour signaler toute situation de fouille abusive, les citoyens peuvent composer les numéros suivants : 166 (ligne gratuite, disponible 24/7) ou le 21 31 34 81.

La Police républicaine, par cette déclaration, réaffirme son engagement à défendre les droits des citoyens et à renforcer la confiance du public envers ses institutions.

25 novembre 2024 par ,