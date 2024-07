Une icône de l’ex ORTB décédée

Marie-Thérèse Gomez Gonçalves, affectueusement appelée « Cousine Angèle », n’est plus. La nouvelle de son décès a été annoncée ce dimanche 14 juillet 2024.

Une grande figure de la presse béninoise s’en est allée. « Cousine Angèle », de son vrai nom Marie-Thérèse Gomez Gonçalves n’est plus. Elle vient de rejoindre la demeure éternelle selon les informations publiées ce dimanche 14 juillet 2024.

Journaliste et présentatrice de renommée, elle a fait toute sa carrière à la Télévision nationale. C’est son image qui est apparue pour la première fois sur les écrans le 30 décembre 1978, date de lancement des émissions de l’ex Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin. D’une voix douce et sympathique, Marie-Thérèse Gomez épse Gonçalves a présenté le programme de la soirée. Cousine Angèle a animé plusieurs programmes dont des émissions dédiées aux enfants.

La regrettée fut Responsable à la mobilisation sociale de l’Unicef. C’est un ardent défenseur des droits des femmes et de la promotion de la scolarisation des filles.

Marie-Thérèse Gomez Gonçalves est une croyante fervente de l’Eglise du Christianisme Céleste.

Paix à son âme !

