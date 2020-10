Une fillette tente de parcourir 200 km à pieds pour fuir sa mère

Une petite fille âgée de 08 ans environ a tenté de faire le voyage Glazoué-Parakou, près de 200 Km à pieds. Et pour cause, les sévices corporels de sa maman qu’elle n’arrivait plus à supporter.

Selon Frissons radio, la petite fille en classe de CE2 ne pouvant plus supporter les sévices corporels de sa mère décide alors de fuguer. Elle cherchait la voie à la hauteur de la ville de Djidja quand les hommes en uniforme l’ont rattrapée ce dimanche 18 octobre aux environs de 14 heures.

Cette situation intervient dans un contexte où le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a pris une décision pour interdire les châtiments corporels dans les établissements.

F. A. A.

19 octobre 2020 par