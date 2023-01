Une enquête ouverte pour élucider les circonstances du drame Dassa-Zoumè

Après l’accident mortel enregistré dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumè, une enquête est ouverte pour élucider les circonstances du drame.

Le gouvernement béninois veut en savoir plus sur les circonstances de l’accident mortel à Dassa-Zoumè ce dimanche. Selon la direction de la Communication de la présidence de la République, « une enquête est ouverte pour élucider les circonstances du drame ». L’accident impliquant un bus de transport de voyageurs et un camion a fait plus de 20 décès et plusieurs blessés. Le Ministre des Infrastructures et des Transports et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité se sont portés sur les lieux du drame pour les constats d’usage.

Le Chef de l’État a aussi dépêché sur le terrain des ministres du gouvernement aux fins de porter une assistante sans faille aux victimes. Les blessés sont pris en charge dans les centres de santé de référence dont : le Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert K. Maga (CNHU-HKM). « Leurs soins se déroulent dans les meilleures conditions et sont entièrement pris en charge par le gouvernement, ainsi que l’ont annoncé les ministres chargés de la Santé et des Finances », informe la direction de la Communication de la présidence de la République.

Une cellule de crise est également mise en place. Les parents des passagers du bus impliqué dans l’accident sont invités à se rendre dès ce lundi 30 janvier au Palais des Congrès de Cotonou. Ils pourront avoir toutes les informations nécessaires ainsi que l’assistance nécessaire. « Ce drame vient une fois encore nous rappeler que la sécurité sur nos routes reste un défi de tous les instants et nous presse de mener des actions encore plus fortes pour une sécurité des personnes et des biens toujours plus effective », relève la DIRCOM PR.

Elle invite tous les usagers à la prudence sur les routes et à une attitude citoyenne vis-à-vis des forces de sécurité publique ainsi qu’au respect du code de la route. « Nous sommes exhortés, tous citoyens et citoyennes, à participer à la production collective de la sécurité afin que plus jamais une pareille tragédie ne nous ôte nos êtres chers », a ajouté la DIRCOM PR.

Akpédjé Ayosso

30 janvier 2023 par ,