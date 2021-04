Une dizaine d’élèves renvoyés pour une affaire de sexe

Un scandale sexuel implique neuf (09) élèves du Collège d’Enseignement Général (CEG) d’Akonana dans la commune d’Athiémé.

Des élèves en classe de Terminale ont loué une chambre non loin de leur collège à l’insu de leurs parents. Ils s’y adonnent à des parties de jambes en l’air. Perturbé par les ébats sexuels et les va-et-vient incessants des filles et garçons dans la maison, un voisin a alerté l’administration du collège, a rapporté l’Agence Bénin Presse.

Les responsables du CEG d’Akonana ont convoqué les mis en cause et leurs parents pour traiter de l’affaire. En attendant la tenue du conseil de discipline, les mis en cause sont renvoyés de l’établissement.

M. M.

.

19 avril 2021 par