Une deuxième chance pour les non-inscrits au Ravip

Les personnes qui n’ont pu s’enregistrer lors du Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (Ravip) pourront s’enrôler grâce au projet Wuri. Le projet est lancé, jeudi 26 novembre 2020, en présence des ministres des affaires sociales et de la micro finance Véronique Tognifodé Mewanou, de l’intérieur et de la sécurité publique Sacca Lafia et du gestionnaire mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (Anip) Cyrille Gougbèdji.

D’un coût global d’environ 42 millions de dollars, Wuri est un programme d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest. Il est financé à hauteur 45 millions Usd par la Banque Mondiale. « (...) Donner une chance nouvelle à toutes les personnes qui n’avaient pas pu faire le Ravip en son temps », est l’objectif selon le coordonnateur du programme Wuri. A en croire Jean Aholou, le projet prend en compte trois composantes telles que le renforcement du cadre juridique et institutionnel, l’établissement des systèmes d’identification de base fiables et inclusifs et la facilitation de l’accès aux services au travers des identifiants. Il permettra d’impacter les secteurs de la santé, des communications mobiles, de l’éducation, des projets sociaux, et autres.

« Nous voulons appuyer le Bénin à se doter d’un code unique d’identification et d’authentification des personnes », a précisé Jean Aholou.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Wuri, des unités d’identification seront bientôt installées dans les communes pour l’enregistrement des personnes.

Près de 2 000 000 de Béninois ne s’étaient pas enrôlés au Ravip. Ces personnes seront prises en compte à travers le projet Wuri.

M. M.

27 novembre 2020 par