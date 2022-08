Une dépouille gardée au commissariat après un accident

Fait divers à Kpataba, une localité de la commune de Savalou, département des Collines. Un motocycliste transportant un parent et la dépouille d’une personne décédée a fait une chute dimanche 21 août 2022. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour leur porter assistance.

Un motocycliste fait une chute alors qu’il transportait un passager et une dépouille mortelle. Le fait divers s’est produit à Kpataba, dans la commune de Savalou. Le motocycliste et son passager vivant ont été relevés et évacués sur un brancard à l’hôpital de zone pour des soins. La dépouille qu’ils transportaient est confiée à la police de l’arrondissement, rapporte Frissons radio.

F. A. A.

