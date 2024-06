Une délégation saoudienne sur le chantier de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè

Une délégation du Fonds saoudien pour le développement a constaté le niveau d’avancement des travaux de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè, mercredi 5 juin 2024. Elle était accompagnée de l’ancien ministre Zul-Kifl Salami, chargé de mission du chef de l’Etat.

Le Fonds saoudien pour le développement est satisfait du niveau d’avancement des travaux de construction de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè. La délégation saoudienne a visité entre autres le bloc administratif et les différents services hospitaliers de cet hôpital, tous équipés. Selon le ministre d’Etat Zul-Kifl Salami, le projet de construction de l’hôpital de zone Savè-Ouessè est une initiative de référence pour la coopération entre le Bénin et l’Arabie saoudite.

« Nous tenons d’abord à exprimer au nom du chef de l’État son excellence Patrice Talon, notre profonde gratitude, nos sincères remerciements aux autorités du Fonds saoudien pour avoir délégué des experts de très haut niveau pour constater l’état d’avancement et pratiquement la finition de cet hôpital », a confié Zul-Kifl Salami. À l’en croire, l’hôpital de zone Savè-Ouessè est un bijou. « C’est réellement un joyau de notre coopération avec le royaume d’Arabie Saoudite », a-t-il ajouté.

Le centre hospitalier est construit sur financement conjoint du Bénin et du royaume d’Arabie Saoudite. Le Fonds saoudien a débloqué près de 7 milliards de FCFA et le Bénin près de 3 milliards de FCFA. « Ça montre que la coopération est très active. (...) c’est une adhésion forte à un secteur vital, le secteur social. Le chef de l’État a bien dit que son deuxième mandat est un mandat social et nous y sommes », a déclaré le ministre d’Etat.

Plus de 100 agents toutes catégories confondues sont en service dans cet hôpital déjà fonctionnel. Le centre sera inauguré dans les prochaines semaines dès l’achèvement des quelques travaux en cours. « Nous sommes vraiment contents et satisfaits de tout ce que nous avons vu ici, des infrastructures et équipements modernes pour servir les populations. Nous sommes heureux de voir tout ça », s’est réjoui Abdulrahman Al Harbi, membre de la délégation saoudienne.

À l’issue de la visite, le directeur de l’hôpital de zone Pascal Cossi Bognon a présenté quelques doléances aux experts saoudiens. Il s’agit entre autres de l’installation d’une centrale solaire pour assurer la continuité des soins en cas de coupure d’électricité, l’aménagement de la voie qui donne accès à la morgue etc.

La délégation saoudienne reviendra dans le centre hospitalier dans un an ou deux pour évaluer l’impact du projet sur les populations.

