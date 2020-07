Une délégation du CNPA au cabinet du ministre de la communication

Une délégation du CNPA était au cabinet du ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla ce jeudi 16 juillet 2020. Cinq points étaient au menu des échanges avec le ministre.

Il s’agit entre autres, de l’aide de l’Etat à la presse privée ; de la suspension des médias en ligne ; de la gestion de la campagne exclusivement médiatique au titre des élections communales et municipales de 2020 ; de la révision du code du numérique et le code de l’information et de la communication ; et la carte de presse.

Le ministre de la communication a rassuré la délégation du CNPA de sa disponibilité à travailler avec les faîtières pour le rayonnement de la presse béninoise qui, selon lui, est une fenêtre ouverte sur le monde.

Alain Orounla a par ailleurs rassuré la délégation de son ambition à travailler pour une presse libre. Le gouvernement souligne-t-il, n’a jamais l’intention de faire taire les médias au Bénin.

Le porte-parole du gouvernement exhorte les acteurs des médias à faire preuve de professionnalisme et à améliorer la qualité de leur production.

