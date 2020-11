Une délégation des élèves présente des excuses à l’administration

Les représentants des élèves du Lycée technique agricole de Djougou présentent des excuses au corps d’encadrement après leur mouvement d’humeur de ce mardi 03 novembre 2020.

A travers une correspondance en date du 04 novembre 2020, quatre élèves délégués du Lycée ont adressé une demande d’excuses au corps d’encadrement.

Ils présentent des excuses à toute l’administration, au personnel enseignement et notamment au Proviseur du Lycée. Les représentants des élèves s’excusent pour les dégâts causés au sein de l’établissement.

« Nous implorons sa clémence sur cette affaire en espérant une suite favorable à notre égard et pour la suite des événements », ont-ils notifié dans leur lettre.

Dans la matinée du mardi 03 novembre, des apprenants ont barricadé les portes d’accès aux salles de classe, empêchant ainsi le déroulement des activités pédagogiques. Les élèves réclamaient l’organisation des journées culturelles en décembre prochain sur la base des 30% des bénéfices d’exploitation. Selon le Proviseur du Lycée Florentin Allagbé, les textes interdisent l’organisation des journées avec le budget de l’établissement.

Le Proviseur a su calmer les manifestants et les activités ont démarré aux environs de 10 heures.

A.A.A

5 novembre 2020 par