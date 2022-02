Une délégation de la FACEB au cabinet de Louis Vlavonou

Une délégation conduite par Cosme HOUNDÉKON, président de la Fédération des Associations des Cultes endogènes du Bénin (FACEB) était au cabinet du président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU dans la matinée de ce jeudi 24 février 2022. Présenter la FACEB à l’autorité parlementaire et profiter de l’occasion pour lui formuler les vœux de nouvel an, c’était l’objectif de la délégation.

Des gardiens de la tradition au cabinet du chef du parlement ce jeudi. Des membres de la Fédération des Associations des Cultes endogènes du Bénin sont allés présenter à Louis Vlavonou, leurs vœux de Santé, et de succès multiples à la tête de la deuxième institution du pays. Après avoir présenté l’organisation, Cosme HOUNDÉKON a rappelé son objectif. Il s’agit de promouvoir les cultes traditionnels ancestraux du Bénin. La FACEB selon son président, compte 44 Associations. Elle a démarré ses activités depuis le 05 septembre 2020, avant d’être officiellement reconnue le 02 mars 2021.

« Nous oeuvrons surtout pour la paix au Bénin. Nous sommes présents dans les 77 communes que compte le Bénin. C’est parce que nous ne souhaitons pas rester dans l’ombre que nous avons pris l’initiative de venir présenter notre association au Président de l’Assemblée nationale (…) afin de recevoir en retour ses conseils et orientations pour un Bénin paisible, prospère et sécurisé », a confié Cosme HOUNDÉKON à la presse. « Nous sommes convaincus que notre identité, c’est notre culture et ce n’est que ça qui peut nous permettre de connaître le vrai développement », a-t-il poursuivi fier de l’accueil du président de l’Assemblée nationale.

Louis Vlavonou apprend le président, a donné de sages conseils pour le rayonnement de la FACEB.

