Une dame condamnée à 12 mois de prison

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu son verdict dans le dossier du petit enfant maltraité et nourri aux matières fécales à Womey dans la commune d’Abomey-Calavi.

La marâtre auteur de cette maltraitance a été condamnée à 24 mois de prison dont 12 fermes. Le père du garçon a écopé de 12 mois de prison avec sursis pour complicité.

Au cours du procès, le ministère public représenté par le procureur Mario Mètonou a requis 12 mois de prison ferme et 08 respectivement contre la marâtre et le père de l’enfant.

« Les mineurs sont des enfants du procureur. Aucune tolérance pour les cas de maltraitance », a-t-il averti.

En mai dernier, la police avait procédé à l’arrestation de la dame qui offrait des matières fécales à l’enfant de sa coépouse défunte âgé de 06 ans.

L’image du petit garçon, le corps mutilé et de la matière fécale avait fait le tour des réseaux sociaux.

