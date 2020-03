Une consultation nationale de Fâ prévue ce mardi

La mairie d’Abomey-Calavi va abriter ce mardi 24 mars 2020 une cérémonie de consultation nationale du Fâ. Initiée par le Conseil national des cultes endogènes du Bénin (CONACEB), le Comité du Tofa et l’AFAB, cette consultation vise à conjurer le mauvais sort lié à la pandémie du Coronavirus.

Plusieurs chefs de cultes endogènes, des adeptes du culte vodoun, des autorités politico-administratives et autres acteurs de la société sont attendus à cette cérémonie au cours de laquelle les révélations seront faites.

De même, les sacrifices à offrir à diverses divinités ainsi que la conduite à tenir seront révélés par le Fâ au cours de ladite cérémonie.

Le Conseil national des cultes endogènes du Bénin emboîte ainsi le pas aux rois et têtes couronnées de la ville de Sakété dans le département du Plateau qui ont prié les mânes des ancêtres et consulté le Fâ samedi dernier afin de conjurer le mauvais sort lié à la pandémie du Covid-19 aux citoyens vivant au Bénin et à l’extérieur du pays.

