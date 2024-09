Une conférence de presse du procureur de la CRIET annoncée ce mercredi

Le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) devrait animer une conférence de presse ce mercredi 25 septembre 2024. Mario Mètonou va situer l’opinion publique sur l’interpellation de l’homme d’affaires et proche collaborateur du chef de l’Etat, Olivier Boko, de l’ancien ministre des sports, Oswald Homéky, et du Commandant de la Garde républicaine Tévoèdjrè, ce mardi 24 septembre 2024.

On devrait en savoir un plus, ce mercredi, sur les raisons ayant motivé l’interpellation de Olivier Boko, de Oswald Homéky et du Commandant Tévoèdjrè. Le procureur de la République près la CRIET, selon les informations, va animer une conférence de presse sur l’affaire. Le magistrat va situer l’opinion publique au cours de la rencontre avec la presse, sur les raisons pour lesquelles les trois personnalités ont été arrêtées, ainsi que les chefs d’accusations qui pèseraient eux.

25 septembre 2024 par ,