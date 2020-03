Une bande opérant entre le Bénin et le Burkina démantelée

A la suite d’une enquête des éléments du Bureau central national de l’Interpol Cotonou en collaboration avec le BNC Interpol Ouagadougou, 35 individus de nationalité béninoise ont été appréhendés et remis au BCN Interpol Cotonou. Dans le lot, on dénombre 07 escrocs, et 28 victimes.

La perquisition a permis de retrouver 1.994.500 francs CFA, des documents aux fins d’escroquerie, 27 téléphones portables, un ordinateur portable de marque DELL, et 16 cartes nationales d’identité béninoises.

Le mode opératoire de la bande, selon la police, consiste à « miroiter aux victimes des emplois fortement rémunérés dont l’accès est conditionné à une formation payante ». C’est au cours du voyage que la bande d’escrocs dépossèdent les victimes des frais de formation et d’hébergement, renseigne le communiqué publié sur site de la police. Les enquêtes sont encore en cours.

F. A. A.

