Une amélioration de la qualité des outils de gestion des ministères

En Conseil des ministres ce mercredi 04 mai 2022, le gouvernement a fait le compte rendu des travaux d’examen des outils de gestion des ministères au titre de l’exercice budgétaire 2022.

Avant la mise en exécution du budget, il a été procédé à la revue préalable des outils de gestion élaborés par les ministères. Le but est de « s’assurer de l’alignement des activités prévues avec les grandes orientations contenues dans le Programme d’Action du Gouvernement (PAG). Selon le Conseil des ministres, les travaux du comité interministériel ont permis de s’assurer de la pertinence et de la cohérence des priorités et actions retenues au titre du budget 2022 avec le PAG 2021-2026 ; l’efficience des coûts ainsi que des modalités d’exécution des activités prévues, en vue de renforcer la responsabilisation des directions techniques, des agences d’exécution et des gestionnaires de crédits ; et la bonne application des instructions et modalités d’exécution du budget de l’Etat.

« Au total, la revue a abouti à la validation des plans de travail annuel, des plans de consommation des crédits et des plans de passation des marchés de l’ensemble des ministères. Elle a également été l’occasion de formuler des recommandations transversales et spécifiques aux différents ministères d’une part, et de recenser les demandes de crédits complémentaires à mettre en place au profit de certains départements ministériels d’autre part », informe le Conseil des ministres.

Il a été noté une amélioration de la qualité des outils de gestion préparés au niveau sectoriel. Aussi, des insuffisances majeures voire récurrentes ont-elles été relevées et corrigées. Les recommandations formulées seront prises en compte par les ministres pour leur mise en œuvre effective.

A.Ayosso

4 mai 2022