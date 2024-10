Une Académie logistique pour renforcer les capacités des Forces de défense et de sécurité

En Conseil des ministres ce mercredi 02 octobre 2024, le gouvernement a marqué son accord pour la création d’une Académie logistique à Ouidah, dans le département de l’Atlantique. Les statuts de ladite académie ont été approuvés au cours de la même session.

« Pour faire efficacement face aux défis sécuritaires en Afrique et plus particulièrement dans notre sous-région, une plus grande professionnalisation des armées est requise notamment à travers le renforcement de capacités des personnels en matière de logistique ». Le gouvernement en soulignant cet état de chose a opté pour la création d’une académie logistique. La décision a été prise ce mercredi 02 octobre 2024, en Conseil des ministres.

Dans le cadre de la création de cette académie, des discussions sont engagées avec des partenaires européens pour la mise en place d’un centre de formation répondant aux normes et standards internationaux. Cette académie selon le communiqué du Conseil des ministres, sera ouverte aux personnels des Forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux personnels civils spécialisés dans une des fonctions de la logistique, précise le communiqué du gouvernement.

