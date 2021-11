Une 3e vague de libération de détenus en vue

Des personnes interpellées dans le cadre des manifestations organisées pendant la période électorale pourront retrouver leur liberté après une audience prévue ce jeudi 25 novembre 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Libération de détenus impliqués dans les violences orchestrées lors de la période électorale d’avril 2021. Frissons Radio annonce une probable libération d’une troisième vague de personnes arrêtées. Il est prévu à cet effet à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) une audience dans l’après-midi de ce jeudi.

25 détenus ont été déjà libérés et placés sous convocation judiciaire. Il y a entre autres Alexandre Hountondji, Joseph Tamégnon et Elie Djènontin.

