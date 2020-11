Un webinaire sur le diabète pour célébrer la 8eme journée d’Ecobank

La banque panafricaine célèbre sa huitième journée Ecobank dans 33 pays africains. À cette occasion, Ecobank organise en partenariat avec l’Alliance sur les MNT mercredi 11 novembre 2020, un webinaire panafricain sur le diabète.

Dans le but de contribuer à la prévention des MNT, Ecobank a lancé en 2019 une campagne triennale baptisée “Ensemble pour une meilleure santé”. Il s’agit pour la banque panafricaine de sensibiliser les communautés aux maladies non transmissibles (MNT). Dans le cadre de cette campagne, la banque a initié la Journée Ecobank qui permet au personnel de soutenir diverses causes envers les communautés.

En raison de la pandémie de Covid-19, la Journée Ecobank 2020 sera célébrée à travers un webinaire panafricain.

Organisé en partenariat avec l’Alliance sur les MNT, à 10 heures GMT mercredi 11 novembre, le webinaire sera consacré aux informations sur le diabète. Les intervenants et panélistes de plusieurs pays d’Afrique vont donner des conseils sur les modes de vie qui permettent de prévenir le diabète et d’autres MNT.

Les experts aborderont aussi « le stress et les difficultés supplémentaires auxquels sont exposées les personnes atteintes de diabète avec la pandémie de Covid-19 ». Les activités de la banque panafricaine préparent à la Journée mondiale du diabète 2020, le 14 novembre.

L’événement marquera également le lancement africain de la série Turning the tide on NCDs, réalisé par BBC StoryWorks et l’Alliance sur les MNT.

