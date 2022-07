Un symposium du CORAF se penche sur les innovations agricoles

Le CORAF organise à partir de ce mardi 19 juillet 2022, un symposium à Cotonou. En prélude à cette rencontre internationale, une conférence de presse a été animée dans l’après-midi de ce lundi 18 juillet. Les objectifs et attentes de ces assises ont été exposés aux professionnels des médias.



« Technologies & Innovations agricoles : Solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d’urgence et de post-urgence », c’est le thème retenu pour le symposium du CORAF. Son objectif global est de faire l’état des lieux de la recherche agricole pour le développement en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Des chercheurs, organisations, et universitaires des 23 pays membres du CORAF prendront part aux travaux prévus pour durer trois jours.



Le directeur de la recherche et de l’innovation a expliqué les raisons pour lesquelles le Bénin a été retenu pour accueillir ces assises. Il a évoqué entre autres, le positionnement géographique et les problèmes de visa auxquels les participants ne seront pas confrontés. Emmanuel NJUKWE a exprimé ses remerciements au gouvernement à accompagner le symposium et les activités du CORAF.

Dr Mauricette OUALI-N’GORAN San-Whouly a rappelé les 04 thématiques qui seront développées au cours des trois jours. Elle a évoqué la thématique de l’agriculture intelligente face au climat, adaptation et atténuation. Il s’agira de parler de production végétale, de production animale, aquacole, forains, environnement.

La deuxième thématique est relative aux ravageurs et maladies transfrontalières des plantes.



La problématique de la restauration des terres dégradées, la gestion de l’eau et la fertilité des sols, les conséquences de l’agriculture intensive sur la qualité des terres, la nécessité de gérer la fertilité des sols, l’eau et le réchauffement climatique, seront également abordée. Les participants au symposium vont enfin se pencher sur la question de la post-récolte. Il s’agira de gérer la post-récolte, d’étudier les prédateurs de produits de stocks ; ces prédateurs qui détruisent les denrées stockées ; de trouver des techniques de conservation. Les réflexions tourneront également autour de la question de transformation. La problématique de la commercialisation ne sera pas occultée.

Pour Mauricette OUALI-N’GORAN San-Whouly, tout cela ne peut se faire sans la recherche scientifique, qu’elle juge incontournable dans la recherche de solutions aux différentes préoccupations.



Au nom du ministre de l’agriculture, le directeur scientifique de l’INRAB a adressé ses remerciements aux responsables du CORAF pour le choix porté sur le Bénin pour accueillir le symposium. Alex ZOFFOUN a émis le vœu que tout ce passe bien et que les participants nourrissent le besoin de revenir au Bénin pour d’autres travaux.

Les attentes selon le directeur scientifique de l’INRAB sont nombreuses. Ce symposium pour lui, sera l’occasion de profiter des riches expériences des participants, de prendre connaissances des technologies qui seront partagées, de les approprier pour une meilleure utilisation dans l’intérêt de toute la population. C’est un honneur pour le Bénin d’abriter les travaux, s’est-il réjoui.

Le symposium de Cotonou est organisé par le CORAF à travers le programme TARSPro, qui travaille dans 05 pays à savoir Mali, Niger, Bénin, Burkina Faso, et Tchad. Il est financé par la Coopération Suisse. Son objectif est d’assurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté de la population, accroître la résilience du système de production par des approches participatives prenant en compte l’aspect genre, satisfaire durablement la demande en savoir-faire (technologies et innovations), et assurer une synergie d’actions des acteurs de la transformation de l’agriculture.





F. A. A.

19 juillet 2022 par ,