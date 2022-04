Un septuagénaire interpellé pour viol sur mineure

Un septuagénaire a été arrêté, ce jeudi 31 mars 2022, au quartier Guèma, commune de Parakou pour viol sur une mineure de 15 ans.

Viol sur mineure au quartier Guèma, commune de Parakou. La victime est une fille âgée de 15 ans, vendeuse de beignets. Selon les informations, elle quitte la maison à 17 heures et rentre à 19 heures. Ces derniers jours, la fille a pris l’habitude de rentrer au-delà de 19 heures. Interpellée par sa grande sœur, elle a été obligée d’expliquer les motifs de ses retards répétés. A l’en croire, elle aurait été plusieurs fois violée par un homme. L’accusé lui aurait aussi donné un savon pour sa douche et du miel à laper. La victime a conduit ses parents chez le mis en cause, un septuagénaire. Il aurait déjà enceinté une autre fille selon les témoignages des riverains. Le présumé violeur a été conduit au commissariat.

A.Ayosso

