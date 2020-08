Un séminaire pour renforcer les capacités des nouveaux maires

Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Séïdou, a lancé une session de formation au profit des 77 maires élus pour le compte de la 4ème mandature de la décentralisation. L’élaboration du budget communal et la technique de mise en œuvre du Plan de développement communal (PDC) sont les deux modules de cette formation.

Dans son discours de lancement du séminaire, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Séïdou, a souligné que le gouvernement en organisant la session de formation « entend doter les maires nouvellement élus des outils nécessaires à même de leur permettre de faire face dès le début de leur mandat, aux enjeux majeurs de la décentralisation, et de pouvoir assumer avec conscience et efficacité, les lourdes charges dont ils ont été investis ».

Selon Christian Raoul Kouton, directeur du Centre de formation pour l’administration locale (CEFAL), ces assises marquent « le déclenchement d’un processus de deux sessions de formation à l’endroit des 77 maires du pays sur les thématiques majeures pour la réussite de la mission à eux confiée par l’Etat béninois de par les textes de lois sur la décentralisation ».

Le CEFAL souligne son directeur, entend apporter « sa contribution à l’avènement d’une génération d’autorités municipales et communales bien formée ».

La session de formation intervient après celles organisées en 2016, 2017 et 2018 au profit des maires, adjoints au maire, chefs d’arrondissements, et présidents des conseils permanents des conseils communaux et municipaux de la 3ème mandature de la décentralisation.

