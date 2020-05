Un séminaire pour le renforcement des capacités des journalistes

Renforcer les capacités des journalistes pour la couverture médiatique en période électorale, c’est l’objectif d’un séminaire lancé ce mardi 06 mai 2020 par le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla.

Ladite formation permettra aux journalistes, de mieux traiter les informations en cette période de campagne électorale pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain, mais aussi pour les prochaines élections.

Selon le ministre de la communication et de la poste, il s’agit de canaliser les professionnels des médias afin d’éviter les déviances en période électorale, et de redorer le blason de la presse béninoise.

Les participants à ce séminaire ont été invités à faire du Code d’éthique et de déontologie de la presse, leur bréviaire afin d’être pris au sérieux et permettre à la corporation, de retrouver ses lettres de noblesse.

La quarantaine de journalistes présents à cette formation ont été largement entretenus sur le cadre juridique, institutionnel, et leur responsabilité sociale lors de la couverture en période électorale.

