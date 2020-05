Le Bénin a enregistré un second décès dû au Coronavirus. Selon les statistiques de le pays compte désormais deux décès dûs à la pandémie du Covid-19.

Le Bénin vient d’enregistrer un second cas de décès dûs au Covid-19. 46 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés et portent le nombre total de personnes malades de la pandémie dans le pays à 90 cas dont 42 guéris, 46 sous traitement et 02 décès

1er mai 2020