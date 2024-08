Un réseau de kidnappeurs démantelé à Pèrèrè, un malfrat tué

A Boro, localité située dans l’arrondissement de Gninsy, commune de Pèrèrè, la police a démantelé un réseau de kidnappeurs dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 août 2024. Ledit réseau voulait récupérer une rançon de 02 millions de francs CFA auprès d’un commerçant peuhl qu’il menaçait d’enlever.

Joie et satisfaction pour les éleveurs de gros bétail du village de Boro dans l’arrondissement de Gninsy, commune de Pèrèrè, département du Borgou. L’un des réseaux de kidnappeurs qui les menace sans cesse a été démantelé dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 août 2024. Le réseau en cause réclamait une rançon de 15 millions de francs CFA à un certain Aladji, commerçant peulh. Sous la menace répétée des ravisseurs, il accepte de déposer 02 millions de francs CFA, puis alerte la police.

Dans un guet apens, la police interpelle le ravisseur venu récupérer la rançon. Ce dernier ouvre le feu ; mais la riposte des hommes en uniforme lui sera fatale. Il a été mortellement atteint. L’un des membres du réseau qui tentait de fuir a été également interpellé par les forces de l’ordre dans son domicile. Un 3e membre du réseau selon Libre Express, a réussi à fuir, et est activement recherché par la police.

Depuis plusieurs mois, des peulhs commerçants et éleveurs de gros bétail de cette région du Bénin font l’objet de menaces répétées. De peur d’être enlevés, certains ont dû quitter le village pour aller s’installer ailleurs. Cette opération menée par la police la semaine écoulée permet de restaurer la confiance des populations.

F. A. A.

25 août 2024 par ,