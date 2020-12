Un réseau de fabrication de boissons démantelé

Des boissons frelatées telles que le vin Sangria et des liqueurs portant des étiquettes de Dubonnet, de Schnaps, de Bony’s dry Gin, de 501 Solera, de Royal Gin, de Lord Jack, Café rhum Whisky étaient en préparation, jeudi 10 décembre 2020, dans une maison sise au quartier Hounvè dans la commune d’Adjarra, lorsque la police est descendue sur les lieux. Un peu plus loin à Gayè dans la commune d’Avrankou, les policiers découvrent des centaines de ces boissons sur des étalages et dans des cartons. Trois (03) individus dont un homme et deux filles ont été interpellés. Les agents du commissariat d’Adjarra ont lancé les recherches pour retrouver les deux femmes présumées fabricantes qui ont pris la fuite.

M. M.

